Ferrari wint wel in Canadese pitlane

Het team van Ferrari kende een rampzalig weekend in Canada. Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen allebei op ongelukkige wijze uit. Toch ging niet alles fout, want in de pitstraat was Ferrari alles en iedereen te snel af. De Italiaanse renstal voerde een razendsnelle pitstop uit.

Charles Leclerc viel uit met motorproblemen, maar in de pitlane kon hij wel weer snel zijn weg vervolgen. De pitcrew gaf hem in 2,21 seconden een vers setje Pirelli's. Ferrari was net iets sneller dan Mercedes, want George Russell kreeg in 2,24 seconden een nieuw setje nieuwe banden. Ook de derde plaats was voor Ferrari, ze verwisselden de banden van Carlos Sainz in 2,34 seconden. Red Bull Racing kwam opvallend genoeg slechts één keer voor in de top tien. De snelheid bij de pitstops van Ferrari was leuk, maar ze pakten er geen punten mee.