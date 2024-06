VCARB ontvangt flinke boete na Tsunoda-blunder

De stewards hadden het druk na afloop van de Canadese Grand Prix. Ze onderzochten meerdere zaken, waaronder die van Yuki Tsunoda. De Japanse Visa Cash App RB-coureur was te laat bij het volkslied voorafgaand de race en dat levert het team een flinke boete op.

De stewards hebben VCARB namelijk een boete van 10.000 euro gegeven voor het missen van het volkslied. VCARB gaf bij de stewards aan dat ze Tsunoda niet goed op de hoogte hadden gebracht van het moment van het volkslied. Dit zorgde ervoor dat hij later arriveerde, ze deden er alles aan om het probleem op te lossen toen ze erachter kwamen. Volgens de stewards is het volkslied een belangrijk element van de procedures voor de race, en dus hebben ze deze stevige boete uitgedeeld.

New document: Infringement - Car 22 - Late attendance of National Anthem

