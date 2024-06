Norris ligt niet wakker van P2: "Perfecte race"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Canadese Grand Prix van vandaag. Hij vocht mee om de zege, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Het was een echt spektakelstuk, en daar had Norris stiekem best wel van genoten.

De Britse McLaren-coureur leek de juiste keuzes te maken op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij hield het hoofd koel op de momenten dat het moest, maar zijn strategische keuze pakte net niet goed uit. Daarna moest hij gaan jagen op Max Verstappen, maar dat lukte niet helemaal. Norris moest in zijn spiegels kijken en hij vocht nog een paar zware duels uit met Oscar Piastri en George Russell.

Norris had genoten van de spectaculaire wedstrijd, en hij kon wel leven met zijn resultaat. De Britse coureur lachte zijn tanden bloot toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Martin Brundle: "Het was chaos, er gebeurde heel erg veel. Ik had het gevoel dat een goede race reed, van start tot finish. Mijn eerste twee stints waren heel erg sterk. Ik had een geweldige pace. Maar toen hadden we de Safety Car, in Miami hielp hij me nog, maar hier niet. Ik denk eerlijk gezegd dat het vanaf mijn kant een perfecte race was. Ik had een beetje pech, maar het is wat het is. In de auto is het tijdens deze omstandigheden heel stressvol, maar ook heel leuk."