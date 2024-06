Felle Renault-CEO weigert Alpine-team te verkopen

Het team van Alpine kent momenteel een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen. Er gingen recent weer verhalen rond over een mogelijke verkoop, maar Luca de Meo ontkent fel dat moederbedrijf Renault dat overweegt.

Alpine is op een tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen. De auto van het Franse fabrieksteam was simpelweg te langzaam, en ze konden amper vechten met de concurrenten. Inmiddels gaat het iets beter, maar er ontstond wel onrust na een incident in de openingsronde in Monaco. Ook gingen er verhalen rond over een mogelijke verkoop. Geely een een consortium waarbij Flavio Briatore is betrokken zouden interesse hebben.

Het was niet de eerste keer dat er werd gesproken over een mogelijke verkoop. Bij moederbedrijf Renault denkt men niet aan het verkopen van het Formule 1-team. CEO Luca de Meo ontkent dit op felle wijze in een interview met het magazine Autocar: "Ik wil dit heel duidelijk maken. Er is geen kans dat we dit gaan opgeven. Dat is niet mijn stijl. We gaan niets eens een stukje hiervan verkopen. We hebben dat geld niet nodig. Ik heb mensen gehad die een bod hebben gedaan, en er daarna met de pers over gingen praten. Maar wij hebben geen interesse. Het zou dom zijn en ik doe het niet!"