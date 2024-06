Formule E-CEO hint op gesprekken met Ferrari

Het team van Ferrari is onlosmakelijk verbonden aan de Formule 1. De Italiaanse renstal is er al sinds het begin bij, en ze hebben al veel records op hun naam staan. De CEO van de Formule E suggereert echter dat hij heeft gesproken met de Italianen.

Ferrari is een bekende naam in de wereld. Ze zijn al sinds jaar en dag actief in de Formule 1, en vorig jaar keerden ze ook terug in de topklasse van het World Endurance Championship. Ferrari is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van volledig elektrische sportwagens. Dat betekent dus ook dat ze hun focus ook langzamerhand wat aan het verleggen zijn naar auto's met elektrische aandrijving.

De Formule E is een elektrische raceklasse, en ook daar zijn veel grote fabrikanten actief. Formule E-CEO Jeff Dodds kent de elektrische plannen van Ferrari. In gesprek met Motorsport.com laat hij doorschemeren dat hij heeft gesproken met Ferrari: "Dat zou kunnen. Hun fabriek voor elektrische auto's komt eraan en er zijn gesprekken gaande voor een volledig elektrische lijn. Het is de eerste keer dat ze daarover praten, en het gaat nu niet meer over hybrides." Een woordvoerder van Ferrari laat aan Motorsport.com weten dat de focus ligt op de Formule 1 en het WEC, en dat ze in toekomst mee gaan doen aan zeilwedstrijden.