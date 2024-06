'Aston Martin aast op Ferrari-kopstuk Cardile'

Het is geen geheim dat het team van Aston Martin barst van de ambities. Momenteel vallen de resultaten een beetje tegen, en in de afgelopen weken werden meerdere technische namen in verband gebracht met het team. Het lijkt erop dat Aston Martin nu ook aast op Enrico Cardile.

Aston Martin kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1, en die lijn wilden ze dit jaar doortrekken. Dat lukt nog niet helemaal, en meerdere grote namen worden in verband gebracht met het team van Lawrence Stroll. In de afgelopen jaren wist Aston Martin al Dan Fallows los te weken bij Red Bull, maar ze willen meer. In de afgelopen weken werden Adrian Newey en Mattia Binotto in verband gebracht met het team.

Maar volgens Motorsport.com zit Aston Martin ook achter Enrico Cardile aan. De Italiaan is één van de technische directeuren van Ferrari. Cardile geeft bij Ferrari leiding aan de chassis- en de aerodynamica-afdelingen. Hij speelt een belangrijke rol bij de successen van Ferrari, en hij zou dus de ideale man voor Aston Martin zijn. Het is nog maar de vraag of Cardile openstaat voor een overstap naar Aston Martin. Aangezien Adrian Newey ook in verband wordt gebracht met Ferrari, kan de invloed van Cardile kleiner worden. Volgens Motorsport.com waagt Stroll daarom een poging bij Cardile.