IndyCar-teams tonen interesse in Mick Schumacher

De kans is klein dat Mick Schumacher in aanmerking komt voor een zitje in de Formule 1. De Duitse coureur wil graag terugkeren, maar er zijn weinig opties. Er is genoeg interesse voor Schumacher, maar niet vanuit de koningsklasse. In de IndyCar liggen er mogelijkheden.

Schumacher fungeert dit jaar als reservecoureur van het team van Mercedes. Hij combineert deze rol een zitje bij het Hypercar-team van Alpine in het World Endurance Championship. Schumacher stond in 2022 voor het laatst op de grid in de Formule 1, en hij wil heel graag terugkeren. Hij heeft echter amper mogelijkheden, en dat zorgt ervoor dat hij wel verder zal moeten kijken.

Interesse

Uit verschillende klassen is er interesse in Schumacher. In de IndyCar-klasse liggen er namelijk mogelijkheden voor Schumacher. Volgens Auto, Motor und Sport zou Prema aan Schumacher denken voor hun IndyCar-project. Ook Daly Coyne heeft interesse, zo laat hij weten aan AMuS: "Je hebt allemaal Formule 2-coureurs die eerste of tweede zijn geworden, maar geen echte kans krijgen in de Formule 1. Mick Schumacher is daar een goed voorbeeld van. We staan open voor dat soort coureurs hier."

Alpine

Schumacher blijft echter dromen van een rentree in de koningsklasse van de autosport. Toch praat Schumacher met andere teams, zo ook met Coyne en zijn mannen. De teameigenaar doet daar niet geheimzinnig over: "Wij zijn in gesprek met Mick Schumacher. Maar hij heeft nog altijd hoop op een zitje bij het team van Alpine. Ik zou heel erg blij zijn als wij de kans krijgen om hem te contracteren."