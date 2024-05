'Verstappen denkt weer aan overstap naar Mercedes'

Max Verstappen en Red Bull Racing beleven momenteel een lastige fase in het seizoen. In Monaco vielen de prestaties enorm tegen, en het was niet de eerste keer dat het niet lekker liep. Het rampzalige weekend in Monaco zorgt ervoor dat de verhalen over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes weer rondgaan.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar hij wordt wel in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Toto Wolff heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Verstappen ziet als de ideale opvolger van Lewis Hamilton. Verstappen benadrukte dat hij de intentie heeft om zijn Red Bull-contract uit te dienen, maar dat betekent niet dat het rustig blijft.

Minder vertrouwen

In Monaco kwam hij slechts als zesde over de streep, en zag hij de concurrentie dichter bij komen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde F1-Insider hebben gebeurtenissen in Monaco ervoor gezorgd dat Verstappen mogelijk dichter bij een overstap naar Mercedes is gekomen. Volgens het Duitse medium heeft Verstappen minder vertrouwen gekregen in de techniek van Red Bull, en heeft hij het gevoel dat de engineers hem niet serieus nemen. Helmut Marko stelde in Monaco dat de correlatie tussen de simulator en de realiteit niet klopt, en volgens F1-Insider klaagt Verstappen al twee jaar over dit probleem.

Horner

Volgens het Duitse medium zorgt dit voor veel frustratie bij het team. Op de achtergrond speelt ook nog steeds de interne onrust bij Red Bull. Dit verwijst naar het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner van eerder dit jaar. F1-Insider wijst ook naar de kritiek van Jos Verstappen op Red Bull. Hij bekritiseerde de situatie en hij maakte zich eerder al zorgen over de onrustige situatie. Of Verstappen echt denkt aan een overstap naar Mercedes, zal in de komende periode waarschijnlijk wel duidelijk worden.