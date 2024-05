Marko vreest voor Canada: "Kan ook moeilijk worden"

Het team van Red Bull Racing kende een tegenvallend weekend in Monaco. De RB20 gedroeg zich niet zoals men had verwacht en Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats. Helmut Marko is optimistisch over de oplossingen, maar hij vraagt zich af of alles al is opgelost voor Canada.

Red Bull begon goed aan het huidige seizoen. Max Verstappen won race na race, maar in de afgelopen maanden kwam de concurrentie steeds een beetje dichterbij. In Monaco werd dat pijnlijk duidelijk, want Red Bull was niet langer het dominante team. Ze werden bijgehaald door Ferrari en McLaren, maar men houdt er wel rekening meer dat Red Bull over anderhalve week in Canada 'gewoon' weer om de zeges gaat strijden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet ongeveer waar de problemen liggen. De Oostenrijkse adviseur wil nog niet te vroeg juichen in zijn column voor Speedweek: "Het probleem begint in de simulator, die aangaf dat de auto gewoon over de kerbstones kon. Om het simpel te zeggen, de simulator en de realiteit komen niet overeen. Monaco was niet het eerste circuit waar we dit probleem hadden, het was de eerste keer dat het probleem zo sterk naar voren kwam sinds Singapore. Dit is het eerste punt waar we achteraan moeten gaan. We zijn optimistisch dat we er in ieder geval achter kunnen komen waarom de simulator data produceert die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar, Montreal kan weer een moeilijk weekend worden."