'Ferrari niet langer geïnteresseerd in Newey'

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De topontwerper vertrekt bij Red Bull Racing, maar het lijkt er niet op dat hij met pensioen gaat. Ferrari werd gezien als een mogelijke nieuwe werkgever, maar daar bestaat nu twijfel over.

Begin deze maand maakte Red Bull Racing bekend dat Newey gaat vertrekken bij het team. Hij is niet meer betrokken bij het Formule 1-project, maar hij houdt zich nog wel bezig met de RB17. Daarna kan Newey dus enigszins snel overstappen naar een mogelijke nieuwe werkgever. Italiaanse media waren er geruime tijd van overtuigd dat Newey op het punt stond bij Ferrari te tekenen, maar ook dat is nu onduidelijk.

Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldde in Monaco namelijk dat Ferrari geen interesse meer zou hebben. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze geen interesse meer hebben, maar recent is de Italiaanse renstal wel beter gaan presteren. Volgens het Duitse medium is er nog wel genoeg interesse in Newey. Zo zou Mercedes met hem gesproken hebben, al suggereerden andere geruchten vorige week dat de Duitse renstal geen interesse meer in hem heeft. Volgens AMuS zouden ook Williams en Aston Martin interesse hebben in zijn diensten. Zelfs McLaren zou met hem hebben gesproken, terwijl CEO Zak Brown eerder nog beweerde te vertrouwen op het huidige personeel.