Marko eist veranderingen in Monaco na doodsaaie race

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend geen groot spektakel. Aangezien de coureurs amper konden inhalen, werd de race een soort optocht. Helmut Marko had zich zitten vervelen, en hij stelt dat er moet worden nagedacht over aanpassingen aan de baan.

De Grand Prix van Monaco is een parel op de Formule 1-kalender, maar de race zorgt zelden voor spektakel. Aangezien de auto's in de afgelopen jaren alleen maar groter zijn geworden, is het vrijwel onmogelijk om in te halen. Monaco heeft een grote historie, maar de straten zijn simpelweg te krap voor de Formule 1. Na de chaotische start gebeurde er dan ook niet zoveel in het restant van de race.

Langzamer

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko had zich niet vermaakt. De Oostenrijker za zich te vervelen, en hij zag dat Max Verstappen niet zoveel kon uitrichten. Bij de Duitse tak van Sky Sports legde Marko zijn mening uit: "Je kon zien dat Max soms vier seconden langzamer reed dan normaal. Ik begreep ook helemaal niets van die tactiek van Mercedes, want als George Russell zich niet zover had laten terugvallen, dan kon hij nog steeds meestrijden vooraan het veld."

Aanpassen

Marko wil dan ook dat er veranderingen worden doorgevoerd aan het iconische circuit in Monaco. Hij vond het geen goede race, en hij baalde van de tegenvallende resultaten van Red Bull: "We moeten dit weekend maar gewoon afvinken. Het is alleen ontzettend jammer dat je in deze atmosfeer zo'n saaie race krijgt voorgeschoteld. Het gaat constant om tactiek, dus we moeten iets verzinnen om de baan aan te passen en zo inhaalmogelijkheden te creëren."