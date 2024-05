Marko onthult verregaande gevolgen van Perez-crash

Het team van Red Bull Racing kende niet bepaald een goede race in Monaco. Max Verstappen kwam als zesde over de streep, terwijl Sergio Perez werd uitgeschakeld bij een keiharde startcrash. Helmut Marko baalt daarvan, en hij stelt dat dit Red Bull miljoenen gaat kosten.

Door een slechte kwalificatie moest Perez de Grand Prix van Monaco vanuit het achterveld starten. Na een paar bochten zal de race er alweer op voor Perez. Hij werd aangetikt door Kevin Magnussen waardoor ze gezamenlijk de vangrail inschoven. Nico Hülkenberg kon Perez niet meer ontwijken, en de Red Bull was volledig afgeschreven. De race werd stilgelegd, en wonder boven wonder bleef Perez ongedeerd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet te spreken over de keiharde crash die werd veroorzaakt door Kevin Magnussen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports onthulde Marko was de gevolgen zijn voor Red Bull: "Dit kost ons ongeveer twee tot drie miljoen en met de budgetcap is dat natuurlijk een grote handicap. Het was weer een crash waar Magnussen bij betrokken was. Godzijdank is het goed afgelopen, maar het was een kritische situatie. Ik was wel verrast hoe snel de stewards de zaak hebben afgedaan. Maar goed, dit zijn beslissingen die je amper kan beïnvloeden, maar het was gewoon gevaarlijk."