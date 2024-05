Ocon biedt excuses aan na bizarre crash

Esteban Ocon kende een tegenvallende race in Monaco. Al na één ronde kon hij gaan douchen na een incident met zijn teamgenoot Pierre Gasly. Hij ontving veel kritiek, maar na afloop stak hij de hand in eigen boezem en bood hij zijn excuses aan. Toch was hij nog gefrustreerd.

Ocon probeerde zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly in te halen bij het ingaan van de tunnel in de eerste ronde. Dit ging niet helemaal goed, en Ocon raakte het voorwiel van zijn teamgenoot. Hij werd gelanceerd, en de schade was zo groot dat hij niet kon deelnemen aan de herstart. De stewards waren streng, en ze gaven Ocon een gridstraf van vijf plaatsen voor de aanstaande Grand Prix.

Ook Alpine-teambaas Bruno Famin was woest, en hij stelde dat er consequenties aankomen. Op sociale media trok Ocon het boetekleed aan: "Het incident van vandaag was mijn fout. Het gat was te klein, en ik bied het team mijn excuses aan voor dit moment. Ik hoop dat ze vandaag nog welverdiende punten kunnen pakken." Ocon was nog niet gekalmeerd na de race, want toen Viaplay hem confronteerde met de woorden van Famin, liep hij gefrustreerd weg.