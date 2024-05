Marko kritisch op Perez: "Dit is heel erg pijnlijk"

Sergio Perez staat vandaag voor een haast onmogelijke opgave. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende gisteren een waardeloze kwalificatie en hij start de race in Monaco vanuit het achterveld. Volgens Helmut Marko is dit een zeer pijnlijke prestatie van Perez.

Red Bull beleeft een rampzalig weekend in de straten van Monaco. De Oostenrijkse renstal lijkt volledig uit vorm te zijn, en in de kwalificatie wisten ze geen vuist te maken. Max Verstappen worstelde zich nog naar de zesde tijd, maar op dat moment stond Perez al lang en breed in de paddock. De Mexicaan viel af in het eerste kwalificatiegedeelte en hij heeft geluk dat de twee Haas-bolides na afloop werden gediskwalificeerd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko leeft mee met zijn Mexicaanse coureur. Marko weet dat het momenteel niet lekker loopt, en dat het voor Perez vrijwel onmogelijk wordt om punten te scoren. In gesprek met zijn landgenoten van ORF legt Marko zijn mening over Perez uit: "Checo was het hele weekend al zo'n twee tot drie tienden langzamer dan Max. Hij reed ook geen optimale ronde, en de verschillen hier zijn zo klein. Maar om al in het eerste gedeelte van de kwalificatie te worden uitgeschakeld, is natuurlijk heel erg pijnlijk."