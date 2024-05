Marko leeft mee met Verstappen: "Ontgoocheling"

Het team van Red Bull Racing kende geen sterke kwalificatie in de straten van Monaco. De Oostenrijkse renstal worstelt al het hele weekend, en de zesde plaats van Max Verstappen stemde niemand tevreden. Helmut Marko omschrijft het zelfs als een flinke ontgoocheling.

Verstappen liet op vrijdag al luid en duidelijk weten dat hij niet tevreden was met zijn auto. Hij vreesde al dat de problemen niet op te lossen waren in één nacht, en zijn voorspelling kwam ook nog uit. Zijn teamgenoot Sergio Perez kwam niet verder dan een enorm teleurstellende achttiende plaats, maar na afloop ging het vooral om het resultaat van Verstappen. Voor het eerst in 2024 pakte hij niet de pole position.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet te spreken over het resultaat. De ervaren Oostenrijker baalde als een stekker, en na afloop van de kwalificatie legde hij zijn gevoelens uit bij zijn landgenoten van ORF: "We wisten dat Charles Leclerc de grote favoriet was, maar we hoopten op een plaats op de eerste rij. Dat was ook mogelijk na de verschillende kwalificatieruns, maar helaas raakte Max bij zijn laatste poging de vangrails. Het is godzijdank een sterke auto en van wat we konden zien, was hij niet beschadigd. Maar de zesde plaats is natuurlijk een flink ontgoocheling."