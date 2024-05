Norris mikt op podiumplek na foutloze kwalificatie

Lando Norris reed gisteren een goede kwalificatie in de straten van Monaco. De Britse McLaren-coureur noteerde de vierde tijd, en daar was hij eigenlijk best wel tevreden mee. Norris heeft zin in de race, en hij richt zijn pijlen op een podiumplaats op het krappe circuit.

De verschillen waren klein in de kwalificatie in Monaco. Veel coureurs hoopten een gooi te kunnen doen naar de snelste tijd van de dag. Uiteindelijk trok Charles Leclerc aan het langste eind, hij was nipt sneller dan McLaren-coureur Oscar Piastri. Piastri's teamgenoot Lando Norris reed ook een goede kwalificatie, maar door de kleine verschillen kwam hij niet verder dan de vierde tijd. Dit biedt wel perspectief voor de Grand Prix.

Norris was blij voor zijn teamgenoot Piastri. Hij wil het vanzelfsprekend zelf ook goed gaan doen in de Grand Prix, en hij laat aan zijn landgenoten van Sky Sports weten wat zijn doel is voor de race: "Ik ben maar één plekje verwijderd van het podium, en dat is dan ook ons doel. Het draait hier allemaal om de start, de strategie en de pitstops. We hebben veel snelle auto's achter ons staan, en we moeten uitkijken voor hen. Het wordt leuk en hopelijk kunnen we de Ferrari's het lastig gaan maken. De mensen die de minste fouten maken, zullen morgen winnen."