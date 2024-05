Marko trekt aan de bel: "Probleem ligt niet aan het circuit"

Het team van Red Bull Racing zakte volledig door het ijs in de kwalificatie in Monaco. De Oostenrijkse renstal wist al dat ze dit weekend niet zouden schitteren, maar nu vielen de resultaten al helemaal tegen. Helmut Marko onthult na afloop dat Red Bull enorme problemen heeft.

Verstappen kwam in de kwalificatie niet veel verder dan de zure zesde plaats. Aangezien inhalen in de straten van Monaco vrijwel onmogelijk is, kan Verstappen de zege wel vergeten. Zijn teamgenoot Sergio Perez lijkt punten te kunnen vergeten, want hij kwam niet veel verder dan de zwaar tegenvallende achttiende plaats. De teleurstelling is groot, en Red Bull moet de problemen gaan oplossen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de problemen best wel groot zijn. De Oostenrijker legt de teleurstelling uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Het seizoen begon met het idee dat het een groot succes zou worden. Toen hadden we de eerste ontgoocheling in Melbourne. Het fundamentele probleem is echter niet de circuits. Het is de correlatie tussen de simulator en het circuit dat niet klopt. Op de simulator rijden we zonder problemen over de kerbs. Om de woorden van Max te gebruiken, de auto stuitert als een kangoeroe. Dat bleek al in de set-up in Miami en deels in Imola. Daar moeten we mee beginnen. Maar we moeten ervoor zorgen dat zodra we op echte circuits komen, we daar onze vorm terugvinden."