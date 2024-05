Marko en Wolff begraven strijdbijl: "Zijn geen bloedbroeders"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal spannende maanden achter de rug. De Oostenrijkse renstal kampte met de nodige relletjes, en dat zorgde voor reacties van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat zijn band met Wolff beter is geworden.

Red Bull heeft zeker geen rustige maanden achter de rug. Begin dit jaar werd er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit werd vrijgesproken, maar daarmee was de kous nog niet af. Er leek een machtsstrijd gaande te zijn binnen Red Bull, en Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde fel. De Oostenrijker flirtte tevens met Max Verstappen, en zelfs met Helmut Marko.

Marko

Red Bull-adviseur Marko en Wolff botsten in verleden regelmatig. Inmiddels is hun band beter geworden, en daar doet Marko niet geheimzinnig over. In een interview met OE24 is hij zelfs zeer positief op zijn band met de Mercedes-teambaas: "De spanningen uit het verleden zijn er in ieder geval niet meer. Ik heb gehoord dat mensen zeiden dat we nu bloedbroeders zijn, maar dat is nogal overdreven!"

Wolff

Ook Toto Wolff geeft aan dat de kou uit de lucht is. In de onrustige maanden is hij erachter gekomen dat ze niet bepaald verschillend zijn. Wolff bevestigt aan OE24 dat hun band beter is geworden: "We zijn nu veel closer. Ondanks de rivaliteit, koesteren we dezelfde waarden. Met alles wat er in de afgelopen maanden speelde, zijn we tot de conclusie gekomen dat we over veel zaken hetzelfde denken."