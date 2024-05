Zelfverzekerde Norris verwacht goed resultaat in Monaco

Lando Norris heeft het momentum in de Formule 1 in handen. De Britse McLaren-coureur maakte een ijzersterke indruk in de afgelopen weken, en hij wordt gezien als de uitdager van Max Verstappen. In Monaco barst hij in ieder geval van het zelfvertrouwen.

Norris wist ruim twee weken geleden de Grand Prix van Miami op zijn naam te schrijven. Hij hield dit goede gevoel vast door in Imola ook ijzersterk voor de dag te komen. In de slotfase van de race naderde hij Max Verstappen, maar kwam hij net te kort om echt de aanval te openen. Verstappen won, maar Norris en McLaren stalen de show. De Britse coureur wordt ook dit weekend in Monaco gezien als een outsider voor de zege.

Goed resultaat

Hij barst in ieder geval van het zelfvertrouwen, want Norris ziet genoeg kansen op een goed resultaat. Tijdens de mediadag sprak hij zich zelfverzekerd uit bij de internationale media: "Dit is er zeker eentje die je wil winnen, honderd procent. Het is niet bepaald de spannendste race en vooral op zondag valt het tegen, dus wat mij betreft is het niet de meest spraakmakende race van het jaar. Ik denk echter wel dat we een goed resultaat mogen verwachten, vooral omdat we al een stukje competitiever zijn in de strijd met Red Bull en Ferrari."

Verrassingen

Norris wil zichzelf echter nog niet bombarderen tot de grote topfavoriet. De Britse coureur weet dat er in Monaco altijd verrassende namen boven kunnen komen drijven: "Het is hier allemaal heel anders, dus het kan nog alle kanten op gaan. Het kan er heel erg makkelijk uit gaan zien voor ons, omdat iemand anders een lastig weekend heeft. Kortom, er is dus nog genoeg over om voor te vechten. Het is ook maar een kort circuit, dus iedereen zal wel dicht bij elkaar komen te zitten."