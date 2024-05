Verstappen verwacht zware concurrentie in Monaco

Max Verstappen heeft niet de makkelijkste races van het jaar achter de rug. In de afgelopen weken kreeg hij flinke concurrentie, en men verwacht een spannende strijd in de straten van Monaco. De Nederlander verwacht dat hij veel tegenstand zal krijgen zijn woonplaats.

Verstappen vocht in Miami en Imola een aantal flinke duels uit met McLaren-coureur Lando Norris. De twee coureurs vochten een flink duel uit in Imola, terwijl Norris twee weken eerder als winnaar uit de bus kwam in Miami. De Brit wordt gezien als zijn grootste rivaal van het moment, maar het lijkt er op dat er veel meer teams in de buurt kunnen komen. Verstappen rekent zich nog lang niet rijk.

Verstappen wil zichzelf dus nog niet bombarderen als de grote favoriet voor de zege in Monaco. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen wijst in gesprek met de internationale media aan wie zijn grote uitdagers zijn: "De afgelopen jaren is Ferrari hier altijd enorm sterk. Bovendien heeft McLaren in de laatste twee races een flinke stap gezet qua performance. Daar moeten we ook op letten en in Monaco zijn er soms verrassingen. Vorig jaar reed Esteban Ocon hier bijvoorbeeld een fantastisch rondje, dus dat kan gebeuren als iemand zich goed voelt op dit circuit. Alles komt met vertrouwen."