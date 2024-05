'Mercedes heeft geen interesse meer in Newey'

Adrian Newey is één van de meest besproken mensen in de Formule 1. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull Racing, en hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het lijkt er echter op dat men bij Mercedes geen interesse meer in hem heeft.

Newey verlaat begin volgend jaar de Red Bull-familie. De Britse topontwerper kende gouden jaren bij Red Bull, en hij was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens. Meerdere teams worden in verband gebracht met Newey. De Italiaanse media wijzen naar Ferrari, Aston Martin lijkt achter hem aan te zitten en Williams-teambaas James Vowles vertelde dat hij met Newey heeft gesproken. Opvallend genoeg waren er weinig verhalen over Mercedes.

Toch lijkt het er wel op dat Mercedes interesse heeft gehad in de diensten van Newey. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com onderzocht Mercedes de mogelijkheid om Newey binnen te halen, maar hebben ze er niet voor gekozen. Het medium meldt dat Mercedes volledig vertrouwen op de kennis van hun technisch directeur James Allison. Volgens het Italiaanse medium is Mercedes niet van plan om te wachten op de keuze van Newey, en willen ze echt hun eigen weg gaan. In de afgelopen maanden vertrokken er veel namen bij Mercedes, maar ze trokken ook meerdere kopstukken aan. Ze willen hiermee een nieuw team opbouwen.