Marko onthult waarom Alonso niet bij Red Bull past

Fernando Alonso verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd ook in verband gebracht met het team van Red Bull Racing. Volgens Helmut Marko hebben er inderdaad gesprekken plaatsgevonden, maar zou Alonso's komst voor onrust zorgen.

De rijdersmarkt in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Het tweede zitje bij Red Bull Racing is gewild. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, en hij geldt als de favoriet voor het zitje voor 2025. Bij Red Bull heeft men er echter geen geheim van gemaakt dat ze ook met andere kandidaten hebben gesproken. Fernando Alonso werd gezien als een mogelijkheid, maar de keuze viel uiteindelijk niet op hem.

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat zijn team met Alonso sprak. Volgens de Oostenrijker ging het allemaal niet door omdat Max Verstappen ook voor het team tijd rijdt. Tegenover Formel1.de spreekt Marko zich uit: "Zoals ik al wel eens heb gezegd, is een harmonieuze werkomgeving erg belangrijk voor Max en ik denk dat dat waarschijnlijk niet het geval zou zijn geweest met Alonso. Het zijn twee contrasterende persoonlijkheden, en ze zijn allebei geweldige coureurs. Maar als het er op aankomt, wie is er dan sneller? Het zou dan heel, heel erg moeilijk zijn voor een team om dit in een positieve richting te sturen."