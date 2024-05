Marko verwacht zware races: "Gaat krap worden"

Het team van Red Bull Racing is goed aan het seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal was sterk in de eerste races van het jaar, maar in de afgelopen weken werd de concurrentie steeds sneller en sneller. Helmut Marko begint zich zorgen te maken, en hij vreest dat het krap gaat worden in de komende races.

Max Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Hij kreeg het zeker niet cadeau, want Lando Norris maakte het hem heel erg lastig. In de trainingen had Red Bull het ook lastig, en twee weken eerder werden ze in Miami ook al verslagen door Lando Norris. Ook de Ferrari's zagen er sterk uit, en het lijkt erop dat het spannend gaat worden in de komende races.

Concurrenten

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat het spannend gaat worden. Hij zag dat Ferrari al sterk was in Imola, en in zijn column voor Speedweek spreekt hij zich uit: "In de race eindigde Leclerc slechts acht seconden achter winnaar Verstappen en nummer twee Norris. Ferrari was dus snel. In Miami en ook in Imola slaagde McLaren erin om de medium en de harde banden in het optimale werkvenster te krijgen. De Engelsen zijn ook dichter bij ons gekomen met hun technische verbeteringen en ze hebben de laatste tijd het betere pakket geproduceerd qua race set-up."

Krap

Marko ziet dan ook genoeg redenen om hard door te blijven werken. De Oostenrijker wil hard aan het werk gaan, want hij maakt zich een beetje zorgen: "Hieruit concludeer ik dat het krap wordt voor ons in de komende races. En de specifieke verschillen in de circuits zullen soms in het voordeel van de ene auto zijn, en dan weer in die van de andere. Als we niet in de best mogelijke positie zitten, dan hebben we gelukkig nog Max."