Brundle legt enorme impact Newey uit

Eerder deze maand werd bekend dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De Britse topontwerper speelde een belangrijke rol bij de successen van het team. Volgens Martin Brundle is de aanwezigheid van Newey enorm belangrijk voor een team.

Newey was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle titelwinnende wagens, maar nu gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Meerdere teams azen op zijn handtekening. In Italië is men ervan overtuigd dat Ferrari dicht bij zijn komst is, terwijl ook de teams van Aston Martin en Williams interesse in zijn diensten lijken te hebben.

Verloren

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is ook van mening dat Newey enorm belangrijk is. Brundle is te gast in de podcast 'Beyond the Grid' en daarin wordt hij gevraagd of Newey of de coureur belangrijker is: "Dat is Adrian Newey. Ik zou hem als eerste een contract geven, want dan kan ik de coureurs krijgen die ik wil hebben. Er zouden twee mensen zijn die ik zou aantrekken voor Brundle GP, dat zijn Max Verstappen en Newey. Red Bull heeft ze allebei, maar ze hebben er eentje verloren. Gaan ze die ander ook verliezen?"

Geld en resources

Volgens Brundle moeten teams die Newey willen aantrekken, met een goed plan komen. De Britse commentator legt het uit: "Je moet genoeg geld en resources hebben, want anders heeft het geen nut om Newey te hebben. Als je hem in een kantoor zet zonder de benodigdheden voor zijn plannen, dat maakt het niets uit. Alle teams zeggen nu dat ze blij zijn met wat ze hebben, omdat ze hem misschien niet kunnen aantrekken, en omdat ze hun huidige personeel niet boos willen maken. Maar Mercedes, Aston Martin, Ferrari en McLaren zullen zeker de mogelijkheden bekeken. Het mes snijdt aan twee kanten. Als je Adrian aantrekt, dan heb je hem en de anderen hebben hem niet. Ze zullen dus allemaal als een gek aan de slag gaan."