Tsunoda hoopt op blijvende steun van Honda

Yuki Tsunoda maakt dit jaar een aardige indruk in dienst van Visa Cash App RB. De Japanner krijgt ook steun van Honda, en daar zijn ze heel erg blij met hem. Tsunoda is blij met die steun, en hij hoopt dat ze hem in de toekomst aan een stoeltje kunnen helpen.

Honda levert momenteel eigenlijk nog motoren aan Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De Japanners zijn officieel gezien niet meer de motorleverancier van Red Bull, maar de krachtbronnen worden nog wel door hen gemaakt. Vanaf 2026 komt hier verandering in, want Red Bull gaat dan samenwerken met Ford. Honda wordt dan de motorleverancier van het team van Aston Martin.

Tsunoda is heel erg blij met de steun die hij ontvangt van Honda. Hij hoopt dat ze hem in de toekomst ook kunnen helpen, zo laat hij weten aan de media-afdeling van de Formule 1: "Ik ben heel erg blij met wat ze hebben gezegd. Ik werk al met ze samen sinds ik heel erg jong ben. Ik ben Formule 1-coureur geworden met Honda. Zonder hun support, zou ik hier niet zijn. We hebben een speciale relatie, en ik ben dol op die mensen, ze zijn enorm supportive. Maar met de rijdersmarkt is het een ander verhaal. Als ze me in 2026 nog steunen, dan hebben we een stoeltje bij Aston Martin nodig. Als ze me steunen, dan is er een grote kans dat ze me bij Aston willen hebben, maar we hebben wel een stoeltje nodig. Anders is er geen kans."