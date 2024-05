VCARB gaat rijden met gerecyclede onderdelen

Alle Formule 1-teams doen er alles aan om zo groen mogelijk te werk te gaan. Bij het team van Visa Cash App RB zetten ze nu een nieuwe stap, want ze gaan onderdelen recyclen. De Italiaanse renstal gaat deze tactiek toepassen vanaf het raceweekend in Imola.

Het is duidelijk dat de Formule 1-teams hun steentje moeten bijdragen in de vergroening van de wereld. Veel teams doen dit op creatieve manieren. Vanaf aankomend weekend gaat Visa Cash App RB iets bijzonders doen, want ze gaan rijden met gerecycled carbon. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zullen in Imola allebei gaan rijden met front wing flaps die zijn gemaakt van gerecycled carbon.

Om dit voor elkaar te krijgen slaat VCARB de handen ineen met de Hera Group. Het oude carbon wordt hier in een soort mal geperst, waardoor het team er nieuwe onderdelen van kan gaan maken. Dat betekent dus dat men na een crash al het carbon kan verzamelen, en dit dan weer samen kan persen tot een nieuw onderdeel. De Italiaanse renstal hoopt met deze tactiek grote stappen te kunnen zetten op dit gebied. Ze hebben de ambitie om in de toekomst met een auto te rijden die volledig is gebouwd van gerecycled materiaal. Dit moet ervoor zorgen dat ze milieuvriendelijker voor de dag komen.