Schumacher looft Verstappen: "Zit meer rek in dan bij Hamilton"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan winnen in de Formule 1. De Nederlander heeft het nu zwaar, maar hij wordt nog altijd gezien als de beste Formule 1-coureur van het moment. Volgens Ralf Schumacher zit er bij Verstappen meer rek in dan bij Lewis Hamilton.

Verstappen voert momenteel het wereldkampioenschap aan, maar de concurrentie ruikt bloed. Red Bull heeft geen grote voorsprong meer, en Lando Norris nadert Verstappen in het WK. Verstappen weet de schade echter goed te beperken, en dat komt hem op veel lof te staan. Kenners zien hem nog steeds als de beste coureur van het moment, en er wordt steeds minder gewezen naar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ook oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher wijst naar Verstappen. De Duitser is nog steeds onder de indruk en hij vergelijkt hem met Hamilton in gesprek met Formel1.de: "We hebben in de Formule 1 gezien dat het aan een team is om haar coureurs te voorzien van de auto om een Grand Prix te winnen. We dachten allemaal dat Lewis over water kon lopen. En persoonlijk dacht ik dat Max over water kon lopen. Ik denk dat er bij Max meer rek in zit qua talent dan bij Lewis. Dat maakt hem echt tot een andere categorie."