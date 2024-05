Wolff steunt Brown: "Gaan inderdaad Red Bull CV's rond"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het eens met zijn McLaren-collega Zak Brown. De Amerikaan stelde in Miami dat er veel CV's rondgaan van personeel van Red Bull Racing. Volgens Wolff is dat inderdaad het geval, maar hij wil zich niet te veel meer bezig houden met de zaak bij Red Bull.

Het team van Red Bull kent een onrustig jaar. Het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor veel roddels, en er gaan ook verhalen rond over een machtsstrijd binnen het team. Vlak voor de start van het raceweekend in Miami werd ook duidelijk dat Adrian Newey gaat vertrekken. McLaren-CEO Zak Brown gooide in Miami olie op het vuur door te stellen dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt, en dat er veel CV's van Red Bull-personeel rondgaan.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft nu toe dat Brown gelijk heeft op dit punt. De Oostenrijker legt de situatie uit aan de internationale media: "Zak heeft het volledig juist. We zien overal Red Bull CV's op alle niveaus. Maar dat is vrij normaal, mensen veranderen van team en ze willen van omgeving veranderen." Maar Wolff focust zich niet meer op Red Bull: "Ik kom op het punt dat het me niet interesseert. Ik luister er niet meer naar. Het is belangrijker voor ons om naar ons eigen team te kijken en sterke mensen te ontwikkelen. Hopelijk krijgen we ook wat competente mensen van andere teams en kunnen we ze een mooie reis aanbieden."