Uitgeslapen Verstappen verwacht spannende race

Max Verstappen start de Grand Prix van Emilia-Romagna vandaag vanaf de pole position. De Nederlander gaat op jacht naar de zege, en het wordt zijn tweede race van de dag. Verstappen reed vanochtend immers ook al een stint in de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen heeft een druk weekend. Het was geen geheim dat hij zou deelnemen aan de simrace, en iedereen vroeg zich vanochtend af hoe het was gegaan. Verstappen en zijn vrienden van Team Redline reden nog aan de leiding op het moment dat de Nederlander de paddock betrad. In de vroege uurtjes reed Verstappen zijn stint, alvorens hij moest vertrekken naar het circuit voor de Grand Prix.

Ook tijdens de build-up en de drivers parade probeerde Verstappen zijn team te volgen. Hij werd tijdens de parade dan ook gevraagd naar zijn slaapritme: "Ik heb genoeg geslapen! Ik denk een uurtje of zeven. De stints gingen goed en we liggen nog steeds op kop." Verstappen denkt wel dat de race in Imola enorm spannend gaat worden: "Ik houd er nooit van om over de start van een race na te denken, en ik weet dat de McLarens snel zijn in de race. Dus we hopen op een goede start, en dan kijken we verder wel."