Alonso start vanuit pitlane na wijzigingen aan set-up

Fernando Alonso kende gisteren een teleurstellende dag in Imola. De Spanjaard voelde zich nog niet op zijn gemak in zijn Aston Martin-bolide, en dat resulteerde in een crash in de training en een rampzalige kwalificatie. Hij zal de race van vandaag dan ook vanuit de pitlane gaan starten.

Alonso crashte gisteren aan het begin van de derde vrije training. De monteurs van Aston Martin hadden de wagen niet op tijd af voor de kwalificatie, maar daar werd wel duidelijk dat Alonso zich niet happy voelde in de auto. Hij kwam niet verder dan de negentiende tijd, maar hij zal niet vanaf die positie gaan starten. Aston Martin heeft namelijk een aantal veranderingen doorgevoerd aan Alonso's auto. Het aanpassen van de set-up onder de parc fermé-regels mag niet, dus Alonso zal vanuit de pitlane gaat starten.

The team can confirm that Fernando will start today's Emilia Romagna Grand Prix from the pit lane following some set-up changes to his #AMR24. pic.twitter.com/ymqwLCUbfI