Magnussen moet oppassen voor schorsing na chaos in Miami

Kevin Magnussen kende een frustrerend weekend in Miami. In de sprintrace ontving hij al veel tijdstraffen voor zijn strijd met Lewis Hamilton, en ook in de Grand Prix van gisteren werd hij op de bon geslingerd. Hij moet nu echt op zijn tellen gaan passen, want hij is dicht bij een schorsing.

Als een coureur in de Formule 1 twaalf strafpunten verzameld op zijn superlicentie, dan volgt er een schorsing van één race. In de sprintrace in Miami ontving Magnussen al meerdere tijdstraffen en strafpunten, maar hij bevond zich nog niet in de buurt van die gevreesde schorsing. De Deen moest op zijn tellen passen in de race, maar ook daar ging hij weer een paar keer in de fout.

Magnussen veroorzaakte nog de Safety Car-periode door Logan Sargeant van de baan te beuken. De stewards waren streng en gaven hem een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten. Magnussen staat hierdoor op een totaal van tien strafpunten, en dat betekent dat een schorsing heel dichtbij komt. Hij kwam nog goed weg, omdat hij zich ook nog moest melden voor een opvallend moment tijdens de Safety Car-periode. Hij kwam de pitstraat in, maar hij wisselde geen banden. De stewards gaven hem een drive through penalty, maar aangezien de race al voorbij was werd dit omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Hij ontving geen strafpunten hiervoor.