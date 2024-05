Brundle weet het zeker: "Twee teams hebben Newey aanbod gedaan"

Afgelopen week maakte het team van Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken. De topontwerper is toe aan rust, en hij wordt veelvuldig in verband gebracht met andere teams. Volgens Martin Brundle hebben zeker twee teams hem een aanbod gedaan.

Newey geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Hij heeft al veel kampioenswagens getekend, en het is dan ook niet raar dat veel teams azen op zijn handtekening. Er gaan al geruchten rond over een mogelijke overstap naar Ferrari, en ook Aston Martin wordt gezien als een mogelijkheid. Williams-teambaas James Vowles stelde in Miami dat ook hij een gesprek had gevoerd met Newey.

Het is dus nog hoogstens onduidelijk waar Newey heen gaat. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle legt aan zijn werkgever Sky Sports uit wat hij heeft gehoord: "Het heeft geen nut om hem en zijn ideeën aan te trekken, als je ze toch niet gaat toepassen. Ik weet zeker dat Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin hard aan het pushen zijn en naar de mogelijkheden kijken. Al die teams zullen het ontkennen, want ze willen hun huidige werknemers niet van slag brengen, en als ze misgrijpen willen ze het er niet uit laten zien als een nederlaag. Ik weet dat zeker twee teams hem al een aanbod hebben gedaan."