Stella hekelt Magnussen-tactiek en eist regelwijziging

Kevin Magnussen kende een frustrerende zaterdag in Miami. Hij verzamelde straffen in de sprintrace, en na afloop gaf hij aan dat dit te maken had met een tactiek van zijn team Haas. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dit niet kunnen, en hij wil dat de regels worden gewijzigd.

Magnussen kreeg in de sprintrace de opdracht om een gat te creëren waardoor zijn teamgenoot Nico Hülkenberg punten kon pakken. De Deense coureur moest Lewis Hamilton achter zich houden, en dat deed hij niet helemaal op de juiste manier. Hij duwde de Brit meermaals bijna van de baan en dat leverde hem vier tijdstraffen op. Na afloop gaf Magnussen aan dat hij het hier volledig mee eens was.

Familie

Magnussen werd door de stewards vrijgesproken van onsportief gedrag. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat er iets moet gebeuren. Tegenover Motorsport.com laat hij zich zeer kritisch uit: "Waarom zijn straffen accumulatief? Het zou exponentieel moeten zijn. Niet vijf plus vijf plus vijf is vijftien. Dit is misschien gelijk aan dat je een weekend thuis moet doorbrengen met je familie en reflecteren op je sportiviteit. Het is compleet onacceptabel. Sportief gezien is dit waanzin en het zou onmiddellijk aangekaart moeten worden."

Regels

Stella stelt dat het voor een coureur die buiten de punten rijdt niet uitmaakt dat hij veel tijdstraffen pakt. Haas paste deze tactiek al eerder toe in Saoedi-Arabië en Stella snapt niet dat er toen niet is ingegrepen: "Ik weet zeker dat de FIA hier nu naar gaat kijken en dat ze met een verstandig voorstel komen wat zal worden geëvalueerd door de Sporting Advisory Committee. Hopelijk zullen er binnenkort regels of richtlijnen komen die de stewards kunnen toepassen."