Button adviseert Sainz: "Afwachten en misschien Red Bull-zitje pakken"

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spanjaard beschikt over een aflopend contract bij Ferrari, en hij weet dat hij op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. Volgens Jenson Button doet Sainz er goed aan om de markt af te wachten.

De naam van Sainz werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams. Zijn naam viel bij Red Bull Racing en bij Mercedes. De Spanjaard wordt ook genoemd als de ideale optie voor Audi, maar het is nog niet duidelijk hoe succesvol de Duitse nieuwkomers zullen zijn. Sainz wil nog niet te veel zeggen over zijn toekomst, maar men vraagt zich af of hij niet te lang wacht met het maken van een keuze.

Volgens Jenson Button pakt Sainz de zaakjes goed aan. De wereldkampioen van 2009 deelt zijn advies aan Sainz in gesprek met de Britse tak van Sky Sports: "Hij bevindt zich in een positie in zijn loopbaan waar hij zich al een tijdje in bevindt. Hij moet dus wel risico's nemen, maar ook afwachten en misschien het Red Bull-zitje of het Mercedes-zitje kunnen pakken. Dat is wel de kant die hij op moet gaan. Hij wil niet nog eens drie of vier jaar wachten om een competitief zitje te krijgen bij Audi, dus ik denk dat hij hier goed aan doet."