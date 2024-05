Drugovich maakt Le Mans-debuut met Cadillac

Aston Martin-reserve Felipe Drugovich zal krijgt het steeds drukker. De Braziliaan wacht nog altijd op zijn kans in de Formule 1, maar in de tussentijd zit hij niet stil. Hij zal volgende maand gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans in de zeer competitieve Hypercar-klasse.

Drugovich kwam vorig niet in actie. Hij focuste zich toen volledig op zijn werkzaamheden als Aston Martin-reserve, maar dit jaar wilde hij niet stil zitten. Hij neemt deel aan de European Le Mans Series, en hij zal ook de 24 uur van Le Mans gaan rijden. Het team van Action Express Racing heeft hem aangetrokken voor de iconische race. Drugovich zal de Cadillac-Hypercar gaan delen met zijn landgenoot Pipo Derani en Jack Aitken.

BREAKING from @CadillacVSeries - @Formula2 champion @FelipeDrugovich will race alongside Pipo Derani and Jack Aitken at the 2024 @24hoursoflemans.



