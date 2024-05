Bearman moet zich bewijzen voor Haas-zitje

F2-coureur Oliver Bearman is een potentiële kandidaat voor het stoeltje van Nico Hulkenberg bij Haas F1. De Brit heeft al ervaring in de koningsklasse opgedaan tijdens vrije trainingen en door een onverwachte invalbeurt tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in de Ferrari waar hij knap zevende werd.

De teambaas van Haas Ayao Komatsu wacht eerst Bearmans prestaties af tijdens de vrije trainingen en in de Formule 2 voordat een contract aan de 18-jarige Ferrari-pupil wordt aangeboden "Hij moet zeker presteren in de F2", begon de Japanner tegenover Autosport.com. "Maar als we rechtstreeks met hem samenwerken, [moet] je alle ins en outs begrijpen, zoals de hele werkomgeving of de reden waarom bepaalde dingen gebeuren", legde Komatsu uit. "Dus ja, ik hecht waarschijnlijk meer waarde aan wat we met hem doen, hoe hij presteert in onze omgeving. Maar hij moet natuurlijk presteren in de F2. Dat is duidelijk."

Niks staat vast

Wie de zitjes gaan bezetten vanaf 2025 staat nog niet vast. "Het is volledig open", voegde Komatsu eraan toe. "We hebben zes vrije trainingen voor hem klaarliggen, dus we zullen de eerste daarvan in Imola zien. We kijken er erg naar uit om te zien hoe we hem kunnen ontwikkelen en hoe goed we kunnen samenwerken."

Bearman heeft voor het eerst gereden voor Haas tijdens de vrije training van de Grand Prix van Mexico in 2023. Volgens Komatsu leverde de Brit prima werk af. In 2024 krijgt Bearman zes keer de gelegenheid om zich te bewijzen. Te beginnen in Imola. Toch verandert er niet veel aan de taken van de vrije trainingen omdat Hulkenberg vertrekt.