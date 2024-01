Haas-eigenaar wees groot bod van Alpine-investeerders af

Het team van Haas heeft een intense week achter de rug. Ze namen afscheid van teambaas Günther Steiner en technisch directeur Simone Resta. Teameigenaar Gene Haas wil het team niet verkopen en hij onthult dat hij eerder grote investeerders heeft afgewezen.

In de afgelopen jaren hebben veel grote investeringsmaatschappijen en grote namen geïnvesteerd in de Formule 1. Het team van Alpine sloeg vorig jaar een grote slag toen ze een groot percentage van de aandelen verkochten. De investeerders bestonden hier uit meerdere grote investeerdersmaatschappijen. Naast Otro Capital en RedBird Capital ging het hier ook om Maximum Effort Investments. Het laatste bedrijf is mede-eigendom van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney.

Reynolds en McElhenney zijn grote namen en eerder wisten ze ook van voetbalclub Wrexham een succes te maken. Gene Haas onthult in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 dat hij deze investeerders heeft afgewezen: "We werden benaderd door investeerders van buitenaf, ze wilden met ons in gesprek gaan. Ze wilden elk jaar vijftien procent van de winst ontvangen. Ze hadden hoge verwachtingen en allerlei regeltjes. Het is hun werk om zich in te kopen en dan willen ze binnen vijf jaar honderd miljoen dollar winst maken. Eerlijk gezegd heb ik dat niet nodig, het is niet genoeg om mij te verleiden."