Haas-eigenaar weigert te denken aan verkoop

Eerder deze week maakte het team van Haas bekend dat ze het contract van teambaas Günther Steiner niet hebben verlengd. Steiner wordt vervangen door Ayao Komatsu, die al vele jaren werkzaam is bij het team van Haas. Teameigenaar Gene Haas benadrukt dat hij niet van plan is om het team te verkopen.

Steiner was betrokken bij het opzetten van het team en hij was bijna tien jaar lang de teambaas van Haas. Het was voor veel mensen dan ook een verrassing toen bekend werd dat hij geen nieuw contract zou krijgen. Het zorgde direct voor veel verwarring, want een aantal fans vroegen zich af wat er nu gaat gebeuren met de renstal. Er gingen direct geruchten rond over een mogelijke verkoop, maar daar bleek niets van te kloppen.

Verkoop?

Teameigenaar Gene Haas kan zich dan ook niet vinden in deze beweringen. De Amerikaan moet er niet aandenken om zijn team te verkopen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 is hij duidelijk: "Ik ben de Formule 1 niet ingestapt om het team te verkopen. Ik heb het gedaan omdat ik wilde racen, Günther dacht er precies hetzelfde over. We zijn hier niet om te cashen, we willen racen en competitief zijn. Als naar alle teams kijkt, dan hebben ze veel goede jaren en ook veel slechte jaren."

Overleven

De Amerikaanse eigenaar is ook van mening dat zijn team al de grootste tegenslag heeft overwonnen. De renstal is namelijk niet failliet gegaan in de afgelopen jaren. Volgens Gene Haas is dit een goed teken: "Overleven is één van de karakteristieken van beter worden. Zolang je het hoofd boven water kan houden, heb je altijd nog een extra jaar om te bewijzen dat je het waard bent. Dit is een grote uitdaging. Zonder Günther hebben we als team de kans om ons te focussen op andere aspecten. We hopen dat we er beter uit gaan komen."