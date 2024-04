Officieel: Alonso verlengt contract bij Aston Martin

Fernando Alonso heeft een einde gemaakt aan alle speculatie over zijn toekomst. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft vandaag bekend gemaakt wat zijn toekomst plannen zijn en hij heeft een nieuwe meerderjarige deal getekend bij zijn huidige werkgever Aston Martin. Daarmee is er weer een belangrijk zitje ingevuld.

Alonso werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een transfer naar Red Bull Racing of Mercedes. Beide teams kunnen Alonso nu wegstrepen, want voorlopig is hij actief in het groen van Aston Martin. Aston Martin maakte het nieuws bekend in een kort statement met de simpele tekst 'here to stay'. Alonso rijdt sinds vorig jaar voor Aston Martin en hij betrad meerdere keren het podium.