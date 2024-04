Ralf Schumacher voorspelt Perez-exit bij Red Bull

Sergio Perez beschikt over een aflopend contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur aast op een nieuw contract, maar het is nog niet zeker of dat gaat lukken. Ralf Schumacher weet zeker dat de samenwerking tussen Perez en Red Bull ten einde komt.

Perez is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Mexicaan presteerde goed in de eerste vier races van het seizoen en hij stond al meerdere keren op het podium. Teamadviseur Helmut Marko liet eerder al weten dat Perez de favoriet is voor het stoeltje voor 2025, maar er liggen meerdere kapers op de kust. Carlos Sainz en Fernando Alonso werden in verband gebracht met het stoeltje en Yuki Tsunoda presteert steeds beter bij VCARB.

Einde

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat het na dit seizoen over en uit is voor Perez bij Red Bull. Schumacher is daar heel zeker over in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Deze samenwerking komt ten einde, maar het is de vraag wanneer. Als hij blijft rijden zoals hij dat nu doet, dan gebeurt dat niet midden in het seizoen, maar in ieder geval wel aan het einde van het jaar. Daar ben ik heel zeker van."

Andere planeet

Perez ontving in de afgelopen weken veel complimenten, maar Schumacher doet daar niet aan mee. De Duitser is zeer kritisch, want hij is van mening dat de prestaties van Perez het minimale zijn wat je van een Red Bull-coureur mag verwachten: "Als alles goed gaat, dan kan hij een klein beetje in de buurt van Max Verstappen blijven. In de race is het alsof ze allebei van een andere planeet komen, terwijl ze in dezelfde auto zitten."