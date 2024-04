Marko grijnst: "Geef Max vier wielen en hij wint"

Max Verstappen schreef gisteren met speels gemak de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander was aan het begin van het raceweekend niet helemaal tevreden, maar hij wist toch te winnen. Volgens Helmut Marko wint Verstappen altijd als je hem maar vier wielen geeft.

Verstappen was het hele weekend zeer dominant in Japan. Op het circuit van Suzuka maakte hij geen enkele fout en reed hij met gemak weg bij zijn concurrenten. Verstappen was echter ook kritisch, want hij voelde zich niet altijd even goed in zijn RB20. Na de derde vrije training werden er een aantal dingen aangepast aan zijn set-up, en volgens Verstappen heeft dat de auto flink beter gemaakt.

Verstappen wilde niet in detail treden over wat Red Bull precies had aangepast. Teamadviseur Helmut Marko wilde wel iets meer zeggen tegenover Motorsport.com: "De mensen moeten ten eerste begrijpen dat we dit weekend met een groot updatepakket reden. Om dat pakket te begrijpen hebben we één sessie verloren, omdat VT2 in het water viel. Verder waren de omstandigheden vandaag heel anders. De baantemperatuur was veertien graden hoger dan in de voorgaande dagen. Ten derde hebben we qua afstelling de juiste veranderingen doorgevoerd. De race is sowieso altijd anders voor Max. In de race heeft hij alleen een auto met vier wielen nodig om te winnen!"