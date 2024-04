Marko trots op Verstappen: "Psychologische tik"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een succesvolle Japanse Grand Prix. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep en dat zorgde voor vreugde. Ook Helmut Marko was daar blij me, hij loofde vooral racewinnaar Verstappen.

Verstappen hield zijn hoofd koel bij zowel de start als de herstart. De Nederlandse wereldkampioen gaf de koppositie niet uit handen en hij moest alleen na zijn pitstops een paar inhaalacties uitvoeren. Zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar en dat zorgde voor blijdschap bij Red Bull. De sfeer bij het team werd nog beter toen Sergio Perez als tweede over de streep kwam, de Mexicaan maakte het feestje compleet.

Prachtig

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg tevreden met het resultaat in Suzuka. De Oostenrijker had een grote grijns op zijn gezicht toen hij de race besprak met Sky Sport: "Het was prachtig, omdat we volgens mij vanaf de eerste ronde hebben gedomineerd. De pitstops waren van een ongelooflijke perfectie, met drie stops in twee seconden tijd. De strategie en de set-up hadden we eigenlijk de hele tijd onder controle. Ook Sergio reed zelfverzekerd op de tweede plaats. We zijn heel, heel tevreden."

Snelste ronde

Verstappen reed ook nog eens de snelste ronde en dat leverde hem een extra WK-puntje op. Daar was Marko ook heel erg tevreden mee en de Oostenrijker vond dat ook enorm bijzonder. Marko legt uit waarom dit zo'n goede prestatie was van Verstappen: "De snelste ronde pakken op oude banden, dat was op nieuw een psychologische tik die Max uitdeelde om aan de concurrentie te laten zien wie hij is."