Perez loopt pole mis: "Was net niet goed genoeg"

Sergio Perez maakte het nog even spannend in de kwalificatie in Japan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was de hele dag langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, maar hij kwam nu een fractie van een seconde tekort. Toch is Perez ook tevreden met de tweede plaats.

Perez leek de pole position af te kunnen snoepen van zijn teamgenoot Verstappen. De sectortijden waren vergelijkbaar, maar op de streep scheelde het slechts 0,066 seconden. Het was een enorm klein verschil, maar het zorgt er wel voor dat Red Bull de eerste startrij zal bemannen. Voor Perez was het een goed resultaat, want hij kon de wereld weer eens laten zien dat hij niet slechter is dan Verstappen.

Hij was dan ook redelijk tevreden toen hij zich na afloop van de kwalificatie mocht uitspreken. Voor de microfoon van interviewer van dienst Jean Alesi sprak hij zich uit: "Het was heel close vandaag, heel close met Max. Het voelde als een goed rondje. Het was ook best tricky, vooral in die laatste rondjes. Je kon makkelijk een paar tienden verliezen in de laatste sector, dus we moesten alles bij elkaar houden. Jammer genoeg was het net niet genoeg."

Verschillen

Perez had de hoop om Verstappen te verslaan, maar dat lukte dus net niet. Alesi vroeg de Mexicaanse coureur hier dan ook naar: "We zitten het hele weekend al heel dicht bij elkaar, ook in de kwalificatie. Als de marges zo klein zijn, kan alles het verschil maken. Ik had niet een geweldige exit in mijn eerste rondje, dus misschien lag hier bij mij het verschil. Maar, we bevinden ons in een goede positie voor morgen.