Verstappen niet bezig met oppermachtig weekend

Na een tegenvallend weekend in Australië, kan Max Verstappen in Japan weer gaan toeslaan. Het zelfvertrouwen bij Verstappen en Red Bull is weer terug. Dat betekent echter niet dat Verstappen in zijn hoofd is begonnen aan een zeer dominant raceweekend.

Verstappen begon goed aan het huidige seizoen met zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn uitvalbeurt in Australië was dan weer een teleurstelling. Verstappen kampte met remproblemen waardoor hij al snel moest opgeven, maar dat betekent niet dat het alarmfase rood is bij Red Bull. De remproblemen zijn opgelost en bij de Oostenrijkse renstal verwachten ze ook weer successen van Verstappen op het circuit van Suzuka.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei vlak na de mislukte Australische Grand Prix al dat Verstappen weer zal gaan domineren in Japan. Eenmaal aangekomen op het circuit van Suzuka, wordt Verstappen door de internationale media geconfronteerd met de ambitieuze woorden van Marko: "Ik ben daar helemaal niet zo mee bezig op dit moment. Ik stap in de auto en als de wagen goed aanvoelt, dan ga je gewoon tot de limiet. Dat probeer je tijdens de drie vrije trainingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, om stap voor stap alles uit onze auto te kunnen halen."