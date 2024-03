Marko positief: "Met Max kan je dat onder controle krijgen"

Het team van Red Bull Racing zal dit seizoen niet alle races winnen. Afgelopen weekend viel Max Verstappen uit in Australië en ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Helmut Marko maakt zich geen zorgen, want hij stelt dat het circuit van Suzuka zeer goed bij Red Bull en Verstappen past.

Verstappen moest afgelopen weekend in Melbourne opgeven met remproblemen. De achterrem van de Nederlander was in de brand gevlogen waardoor hij de handdoek in de ring moest gooien. Red Bull maakte al het hele weekend een minder sterke indruk, en dat zorgde weer voor goede moed bij de concurrentie. Bij Ferrari willen ze de aanval gaan openen en de zege van Carlos Sainz zorgt voor veel zelfvertrouwen.

Als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt, is dat zelfvertrouwen bij de andere teams snel weer verdwenen. De Oostenrijker verwacht veel van de aanstaande Japanse Grand Prix, zo laat hij weten aan Servus TV: "In Japan rijden we op een heel ander circuit, het is een echt rijderscircuit met veel snelle bochten. Max heeft dat vorig jaar wel bewezen. Onze problemen waren, hoop ik, iets specifieks voor Melbourne. Vanuit dat oogpunt denk ik dat we optimistisch kunnen zijn. Het sterke Ferrari is zeker een gevaar. Maar dat is iets wat je Max met weer onder controle kan krijgen."