Red Bull-hoofdmonteur van Verstappen vertrekt naar Audi

Red Bull Racing heeft de ene na de andere klap te verwerken. Het team heeft te maken met een leegloop rondom het team van Max Verstappen.

Eerder werd bekend dat de voormalig hoofdmonteur van Max Verstappen Red Bull Racing zou verlaten. Bronnen binnen het Red Bull-team hebben aan GPToday.net verteld dat Lee Stevenson naar het nieuwe Formule 1-team van Audi gaat. Hij zal daar naar alle waarschijnlijkheid ook hoofdmonteur worden.

Voor dit seizoen zal het nog weinig invloed hebben, want de teams hebben genoeg reserves die deze functie ook kunnen verzilveren. Al was Lee Stevenson betrokken bij de groei van het team, hij zal per direct vertrekken. Het kan wel van grote invloed zijn op het team moraal, omdat Stevenson een grote waarde had met zijn ervaring.

Stevenson was van 2014 tot en met eind 2020 de hoofdmonteur van de wagen van Verstappen. Daarna kreeg hij een nieuwe rol binnen het team. Hij was een jaar de Support Team Chief Mechanic en daarna fungeerde hij als Race Team Chief Mechanic. Eerder vandaag kondigde hij op Instagram al aan dat hij ging vertrekken bij het team.

Het is geen geheim dat Audi op zoek was naar personeel. De Duitse autobouwer betreedt in 2026 de Formule 1. Ze nemen dan het team van Sauber over. Eerder deze maand maakte Audi bekend dat ze alle aandelen van Sauber overnemen, eerder leek dit niet het geval te zijn. De ambities bij het merk zijn dus hoog.