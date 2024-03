Marko hint op nieuw contract voor Perez

Sergio Perez begon vandaag goed aan zijn Australische raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zet hiermee zijn goede reeks voort. Helmut Marko stelt dan ook dat Perez voorlopig een grote kans maakt op een contract voor het aankomende Formule 1-seizoen.

Perez beschikt over een aflopend contract en al maanden gaat het over zijn toekomst bij Red Bull. Vorig jaar kende hij een mindere reeks en dat betekende dat hij dit seizoen echt moet gaan presteren. Er liggen meerdere kapers op de kust in de vorm van reservecoureur Liam Lawson en VCARB-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Voorlopig maakt Perez echter een zeer solide indruk.

Niet aan de orde

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Perez. In Melbourne liet Marko doorschemeren dat Perez een grote kans maakt op een nieuw contract. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt de Oostenrijkse adviseur zich hier over uit: "Hij reed twee goede races en hij staat tweede in het wereldkampioenschap. De kwestie wie hem gaat vervangen is dus totaal niet aan de orde."

VCARB

Marko is dan ook niet tevreden met de prestaties van het rijdersduo van zusterteam VCARB. Ricciardo en Tsunoda mogen van Marko nog niet eens dromen van het Red Bull-zitje voor 2025: "Ze hopen allebei op een plekje bij Red Bull Racing, waarvoor de ene wel echt een ruime voorsprong op de ander dient te hebben. Maar tot nu toe zijn ze allebei gewoon te langzaam in de races. Ik denk dat ze in de eerste twee races minstens één punten hadden moeten pakken."