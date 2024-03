Lawson aast op zitje van Ricciardo

Het is geen geheim dat Liam Lawson aast op een zitje in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander staat nog steeds onder contract bij Red Bull, maar daar is hij nu vooral de reservecoureur. Lawson wil snel terugkeren in de koningsklasse en hij aast op het plekje van Daniel Ricciardo.

Lawson maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Ricciardo brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en Lawson kreeg de kans. De Nieuw-Zeelander presteerde zeer degelijk en hij pakte zelfs WK-punten, toch kreeg hij geen zitje voor 2024. Ricciardo kreeg de voorkeur bij Visa Cash App RB, maar Helmut Marko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Lawson snel wil gaan inzetten.

Ricciardo

Lawson steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Hij aast op een plekje in de Formule 1 en hij richt zijn pijlen op het zitje van Ricciardo. Tijdens het Adelaide Motorsport Festival wordt Lawson daar naar gevraagd door Fox Sports: "Ik denk dat Daniel weet dat er zeker potentie is, maar ik weet ook zeker dat er van hem wordt verwacht om een stap te gaan zetten." Lawson wordt gevraagd of hij Ricciardo kan overtreffen, het antwoord was nogal duidelijk: "Absoluut."

Moeilijk

Vooralsnog staat Lawson aan de zijlijn en daar baalt hij eigenlijk best wel van. De Nieuw-Zeelander is daar zeer eerlijk over en hij weet dat er nog meer kapers op de kust liggen: "Dit jaar is het eerste jaar waar alles helemaal hetzelfde is gebleven. Dat maakt het extra moeilijk om een zitje te veroveren omdat er meerdere jongens zijn. Uiteindelijk is het wel het doel om zo snel mogelijk in dat zitje terecht te komen."