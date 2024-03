Audi neemt Sauber over voor 2026

Het is geen geheim meer dat Audi in 2026 de Formule 1 gaat betreden. Het Duitse merk gaat vanaf dat jaar samenwerken met Sauber. In de afgelopen maanden ontstond er veel twijfel over dat project, maar nu hebben ze een enorme stap gezet.

Audi heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat ze het team van Sauber volledig gaan overnemen. Ze zullen alle aandelen van de Zwitserse renstal gaan opkopen. In de afgelopen weken ging dit verhaal al rond in meerdere Duitse media, maar nu is het dus officieel bevestigd door Audi en Sauber.

In de afgelopen maanden leek het er echter op dat Audi de stekker ging trekken uit het project. De nieuwe CEO is geen groot fan van de Formule 1, maar die twijfel is nu ook weg. Sauber wordt vanaf 2026 echt het team van Audi en men heeft besloten Oliver Hoffmann een nieuwe rol te geven. Hij is benoemd tot de General Representative van het team.