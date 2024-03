'Audi zet belangrijke stap in Sauber-overname'

In 2026 gaat er veel veranderen in de Formule 1. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden en Audi betreedt dan de sport als de motorpartner van het team van Sauber. Ondanks een aantal geruchten, zou Audi nu een belangrijke stap hebben gezet in de deal.

In 2022 kondigde Audi aan dat ze in 2026 de Formule 1 gaan betreden. Ze gaan vanaf dat jaar samenwerken met Sauber en de verwachtingen zijn zeer hoog. Toch leek het in de afgelopen maanden op dat Audi mogelijk een stekker ging trekken uit het Formule 1-project. De nieuwe baas van Audi leek geen fan te zijn van de plannen en mede daardoor ontstond er twijfel over het project.

Het Duitse medium Motorsport-Total meldt dat Audi de volgende transactiefase op weg naar de overname van Sauber heeft genomen. Volgens het medium heeft Sauber-CEO Andreas Seidl op woensdag het team verteld dat Audi in de laatste fase van de overname van de aandelen zou zitten. Audi heeft nooit officieel gereageerd op hun transactieplan, maar het leek er altijd op dat ze 75 procent van de aandelen van Sauber gingen overnemen. Eerder deze week meldde het Duitse Bild echter dat Audi het team 'volledig' zal gaan overnemen.